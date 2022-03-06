living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث تزور هولندا

6
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قامت الأميرة آن إبنة الملكة إليزابيث بزيارة لـ هولندا وخصت سفينة Global Mercy وهي سفينة مستشفى يفترض أن تبحر إلى إفريقيا في مهمة إنسانية تتمثل بتقديم جراحة ورعاية طبية مجانية يسهل الوصول إليها للمحتاجين، فالتقت بالمتطوعين الطبيين على متن السفينة واستمعت إلى كيفية توفير التدريب على الرعاية الصحية للممارسين المحليين في جميع أنحاء العالم.

وأطلعها المتطوعون على جولة في المرافق الطبية الموجودة على متن السفينة.
وأشادت “آن” بالمؤسسة الخيرية وقالت: “إنه لشرف كبير أن أكون راعية Mercy Ships العالمية وجزءاً من الاحتفالات لأول سفينة مستشفى تعليمية مصممة لهذا الغرض في أسطول Mercy Ships وعائلتها.” وأضافت: “مزيج من المتطوعين يجلبون الجراحة الرائعة والمعرفة والمهارات الطبية، من بلدان في جميع أنحاء العالم- ولكن كل شخص يأتي إلى هنا لديه مهارة ويسعده أن يخدم بأي صفة تساعد الكل”. إن النجاح الذي حققته شركة Mercy Ships هو تدريب الأطباء وأطباء الأسنان والمسعفين على القيام بالعمل في المستقبل في بلدانهم- وهذا إرث حقيقي”.
وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى مع المؤسسة الخيرية منذ أن أصبحت راعية الأميرة آن ها العام الماضي، لكنها زارت سابقاً سفينة مماثلة، The Africa Mercy، في عام 2011.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout