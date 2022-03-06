الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث تزور هولندا

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قامت الأميرة آن إبنة الملكة إليزابيث بزيارة لـ هولندا وخصت سفينة Global Mercy وهي سفينة مستشفى يفترض أن تبحر إلى إفريقيا في مهمة إنسانية تتمثل بتقديم جراحة ورعاية طبية مجانية يسهل الوصول إليها للمحتاجين، فالتقت بالمتطوعين الطبيين على متن السفينة واستمعت إلى كيفية توفير التدريب على الرعاية الصحية للممارسين المحليين في جميع أنحاء العالم.

وأطلعها المتطوعون على جولة في المرافق الطبية الموجودة على متن السفينة.

وأشادت “آن” بالمؤسسة الخيرية وقالت: “إنه لشرف كبير أن أكون راعية Mercy Ships العالمية وجزءاً من الاحتفالات لأول سفينة مستشفى تعليمية مصممة لهذا الغرض في أسطول Mercy Ships وعائلتها.” وأضافت: “مزيج من المتطوعين يجلبون الجراحة الرائعة والمعرفة والمهارات الطبية، من بلدان في جميع أنحاء العالم- ولكن كل شخص يأتي إلى هنا لديه مهارة ويسعده أن يخدم بأي صفة تساعد الكل”. إن النجاح الذي حققته شركة Mercy Ships هو تدريب الأطباء وأطباء الأسنان والمسعفين على القيام بالعمل في المستقبل في بلدانهم- وهذا إرث حقيقي”.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى مع المؤسسة الخيرية منذ أن أصبحت راعية الأميرة آن ها العام الماضي، لكنها زارت سابقاً سفينة مماثلة، The Africa Mercy، في عام 2011.