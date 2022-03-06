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صفقة محتملة بين واشنطن وبولندا لإرسال طائرات إلى أوكرانيا

6
MARCH
2022
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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أميركية من طراز إف -16، في أحدث محاولة لمساعدة أوكرانيا على الرد على العمليات العسكرية الروسية.

وقال مسؤولون أميركيون إن الصفقة ستتطلب موافقة البيت الأبيض وإجراء من الكونغرس.

وجاء الكشف عن هذه الصفقة المحتملة في أعقاب نداء وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشرعين الأميركيين للمساعدة في الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية الفتاكة، وخاصة المقاتلات النفاثة الروسية الصنع.

كما دعم زيلينسكي اقتراحًا بحظر واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي، في مكالمة فيديو صباح السبت مع أعضاء الكونغرس.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن دولا حليفة أخرى تسعى لتزويد أوكرانيا بطائرات روسية، في حين أوضح مسؤولون أميركيون أن هناك عددًا من "الأسئلة العملية الصعبة"، بما في ذلك إيصال الطائرات إلى أوكرانيا. وقالوا إن تقديم طائرات من الحقبة السوفيتية هو "قرار سيادي" لبولندا وأن تفاصيل الترتيب بحاجة إلى الاتفاق عليها مع وارسو.

يشار إلى أنه من غير المعروف عدد الطائرات المتوفرة في بولندا من الحقبة السوفيتية، بينما يمتلك سلاح الجو البولندي بالفعل أسطولًا من بضع عشرات على الأقل من طائرات F-16.

 

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