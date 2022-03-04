وزير الدفاع البريطاني: بوتن يلعب بالنار

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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يلعب بالنار بمهاجمة محطة للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وطالبه بوقف استهداف مثل هذه المواقع.

وذكرت أوكرانيا إن قوات روسية سيطرت على محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، بعد مهاجمتها في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من 5 طوابق.

وقال والاس في مؤتمر صحفي خلال زيارة لكوبنهاغن: "نطالب الرئيس الروسي بأقوى العبارات الممكنة بالكف تماما عن مهاجمة مثل تلك المواقع.. إنه شديدة الخطورة".

وتابع: "لا تمثل خطورة على أوكرانيا وروسيا فحسب، إنما هي خطورة على أوروبا، وهي لعب بالنار يتجاوز حقا كل ما له علاقة بالمنطق أو الضرورة".