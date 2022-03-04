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بعد كشف دليل إدانة.. ترامب يرد ويتحدث عن "السرقة"

4
MARCH
2022
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رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، اتهامه بأنه انتهك القوانين لمحاولة البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية العام 2020، مؤكدا مرة أخرى أن الانتخابات "سُرقت" منه.
 
وتحقق لجنة من مجلس النواب في دور الرئيس السابق في هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.
 
وقدمت اللجنة، مساء الأربعاء، وثيقة قضائية قدّرت فيها للمرة الأولى أن دونالد ترامب ربما انتهك القوانين عندما سعى لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.
 
وحاول الآلاف من أنصار دونالد ترامب وقف جلسة الكونغرس للتصديق على فوز بايدن من خلال مهاجمة مبنى الكابيتول في يناير 2021، ما خلّف صدمة عالمية.
 
واعتبر الملياردير الجمهوري في بيان أن "الهدف الوحيد للجنة هو منع الرئيس ترامب، الذي يتصدر بفارق كبير كل استطلاعات الرأي، من الترشح مرة أخرى إذا اختار ذلك"، متهما أعضاء اللجنة بالسعي "لتدمير الديمقراطية".
 
وأكد ترامب أن الهجوم على مبنى الكابيتول "حدث لأن الملايين من الناس في بلادنا يعرفون أن الانتخابات سُرقت"، مكررا مرة أخرى اتهاماته التي لا يسندها أي دليل بأن تجاوزات شابت انتخابات نوفمبر 2020.
 
ولا يزال دونالد ترامب يسيطر على الحزب الجمهوري قبل 9 أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة، ويلمح باستمرار إلى رغبته في الترشح لولاية ثانية في عام 2024.
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