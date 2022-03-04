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أخطر من تشيرنوبل بـ10 مرات.. أكبر محطة للطاقة النووية تشتعل في أوكرانيا وتحذيرات من كارثة

4
MARCH
2022
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أعلن رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية في منشور على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.


وأكدت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية باتت تطلق النار من كل الجهات على المحطة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب، مؤكدة أن رجال الإطفاء أضحوا عاجزين عن استيعاب الحرائق.

 

كذلك كشف مدير المحطة أنه تم تأمين الأمان الإشعاعي فيها، فيما سُمح لطواقم الإطفاء بالدخول إليها.

 

 

بدوره، ناشد وز ير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الروس وقف القصف على المحطة الواقعة وسط البلاد، والتي تعد الأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة، محذّراً من كارثة لا يمكن تخيّلها إذا ما انفجرت

وقال الوزير في تغريدة على تويتر، إنه لو انفجرت فسيكون الانفجار أكبر بـ10 مرّات من تشرنوبيل، في إشارة إلى حادثة وقعت عام 1986 في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، عندما كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفيتي، وتعتبر أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

 

رغم ذلك فإن خبراء أميركيين استبعدوا هذه الفرضية تماماً.

 

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت البلدية أن رتلا من القوات الروسية اتجه في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، صوب المحطة.

 

كما أضاف دميترو أورلوف رئيس البلدية، أنه بات يمكن سماع طلقات مدوية في البلدة.

 

في حين، أعلن مسؤول أوكراني رصد مستويات مرتفعة من الإشعاع في المحطة المذكورة، مؤكداً أن رجال الإطفاء يتعرضون في هذه الأثناء لإطلاق نار من مسافة قربية.

 

 

وكانت القوات الروسية استولت قبلها على محطة تشرنوبيل التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف بعد جهود كثيفة.

 

جاء ذلك وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع، حيث دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس القوات الروسية والأوكرانية إلى الكف عن القتال في تلك المنطقة (محطة زابوريجيا للطاقة النووية).

 

وتشهد هذه الأماكن اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط تحذيرات دولية من خطورة الموقف.

 

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