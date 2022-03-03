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مولدوفا تقدم طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

3
MARCH
2022
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قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن "مولدوفا تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".

وأضاف ساندو: "سنوقع اليوم على طلب انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وسيتم إرساله إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وتابعت ساندو: "نرى فرصة لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة، نحن مستعدون للقيام بذلك. كل شيء لتحقيق هذه المهمة الأساسية للبلاد".
ووقع رئيس الجمهورية الوثيقة مع رئيس البرلمان، إيغور غروسو، ورئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتسا.
وأرسلت جورجيا، اليوم الخميس، 3 آذار، طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي.
وقال غاريباشفيلي في رسالته المصورة بالفيديو "اليوم هو يوم تاريخي لجورجيا: أوقع على طلب عضوية الاتحاد الأوروبي نيابة عن البلاد".
وقرر حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 آذار بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس "حقائق جديدة".

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