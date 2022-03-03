قديروف يعلن استيلاء القوات الشيشانية على قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن القوات الشيشانية احتلت قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا، وقامت بدحر كتيبة تابعة للقوميين المتطرفين الأوكرانيين.

وأفاد بيان نشر في صفحة الرئيس الشيشاني على "تليغرام": "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد "أنصار بانديرا" "القوميين"، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، هذا طبعا في حال كان لديهم الوقت لذلك".

وقال القائد حسين إن "كتيبة كاملة من القوميين هزمت وفر أكثر من 2500 من "أنصار بانديرا" دون إبداء مقاومة".

وأضاف: "استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".