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الأمم المتحدة دانت الهجوم الروسي على أوكرانيا،: التهديد النووي يخيم على “البشرية جمعاء”

3
MARCH
2022
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دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم، الهجوم الروسي على أوكرانيا، محذرة من “تأثير هائل” على حقوق ملايين الأوكرانيين ومن أن مستويات التهديد النووي المتزايدة تظهر أن البشرية جمعاء في خطر”.

وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث بدأت مناقشة عاجلة في شأن الانتهاكات المرتكبة في الصراع: “مستويات التهديد المرتفعة للأسلحة النووية تؤكد وجود خطر على البشرية جمعاء”.

وأتت تصريحاتها، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”، خلال مناقشة عاجلة للمجلس في شأن النزاع في أوكرانيا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بوضع قوة الردع النووية الروسية في حال تأهب.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السياسيين الغربيين بـ”التفكير في حرب نووية”.

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