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لافروف: بايدن يريد حربا عالمية ثالثة وهذه استراتيجية النووي

3
MARCH
2022
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للتلفزيون الحكومي، الخميس، إنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا.

كما اتهم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئاسة "مجتمع تزدهر فيه النازية".

وأكد لافروف أن عدم رغبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمان أمن دولة على حساب أخرى، يفاقم تدهور الأوضاع، وتساءل: "كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمننا وما لا يهدده؟".

النووي الروسي

وحول السلاح النووي، قال لافروف إن روسيا لديها "عقيدة عسكرية"، تحدد شروط الأسلحة النووية، وليس لموسكو نية للتصعيد.

وقال لافروف: "الرئيس بايدن قال إن البديل للعقوبات هو الحرب العالمية الثالثة.. لن نسمح لأي استفزازات أن تخرجنا عن إرادتنا وتدفعنا لشن الحرب".

"عجرفة" الناتو

وأكد لافروف أن بلاده منفتحة للحوار مع حلف شمال الأطلسي.. لكنه تساءل: "متى سيبدأ هذا الحوار؟".

وقال لافروف: "لا نسمع مبادرة من الغرب وحلف الأطلسي تفيد بأنهم جاهزون للحوار على أساس الاحترام المتبادل".

وأضاف: "حلف شمال الأطلسي يعمل دائما على إظهار أنه صاحب الامتيازات دون غيره".

وأشار وزير الخارجية الروسي متفائلا، إلى أنه "لا شك سيتم التوصل لحل بشأن أزمة أوكرانيا".

 

 

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