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لافروف عن احتمال نشوب حرب نووية: اسألوا بايدن عن ذلك

2
MARCH
2022
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أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا، منوها إلى أن المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام.
وقال لافروف إن المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام.
وأضاف: لا أستبعد أن يكون هناك شخص ما أراد أن تغرق روسيا في صراع من صنع الإنسان وخلقه الغرب في أوكرانيا.
وأكد لافروف أن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع ضحايا بين السكان المدنيين خلال العملية الخاصة.
وأضاف "إذا قرر الغرب خفض "الستار الحديدي" الجديد أمام روسيا ، فلن نقلق وسنجد فرصة للتطوير".
وتابع "بعد انتهاء الصراع، يجب على الأوكرانيين أنفسهم أن يقرروا كيف يستمرون في العيش".
وأكد على ان مهمة العملية في أوكرانيا هي تحديد أنواع معينة من الأسلحة الهجومية التي لن يتم نشرها هناك أبدًا.
ووصف لافروف تصريح زيلينسكي بشأن الرغبة في الحصول على ضمانات أمنية بأنه خطوة إيجابية.
واعلن لافروف ان روسيا مستعدة لمناقشة موضوع الضمانات الأمنية خلال الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا.

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