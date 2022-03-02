ماكرون سيلقي خطابا حول الأزمة في أوكرانيا

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أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي مساء اليوم الأربعاء خطابا سيكون مخصصا للأزمة في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "ماكرون سيلقي خطابه مساء"، مشيرة إلى أنه "تعهد الخميس الماضي ومع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإبقاء الفرنسيين على اطلاع بتطورات الوضع"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وضاعف ماكرون الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، من الاجتماعات الدبلوماسية والمحادثات الهاتفية في محاولة لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.

وتشارك فرنسا في العقوبات الغربية ضد روسيا وتخطط لتزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية.

ويأتي هذا الإعلان بعيد اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي المخصص لبحث الأزمة بدعوة من رئيس البلاد.

وخطاب ماكرون منتظر جدا لأنه لم يتبق لديه من الوقت سوى حتى الجمعة المقبل، ليقدم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، حيث ستختار فرنسا رئيسها المقبل في الانتخابات التي ستجري في 10 و24 أبريل المقبل، لكن "الإليزيه" لم يذكر أي إعلان محتمل للترشح للانتخابات الرئاسية.