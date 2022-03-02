أول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

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شهدت منطقة سومي، الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، الثلاثاء، أول عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، دميترو زيفيتسكي، في بيان له، إن المنطقة"شهدت أول عملية تبادل أسرى.. شملت خمسة عناصر من قوات الدفاع الأوكرانيين مقابل ضابط شرطة عسكرية روسية".

ونشر المسؤول الأوكراني أسماء العناصر الخمسة الذين تضمنتهم عملية تبادل الأسرى، وهم من مواليد مناطق مختلفة في أوكرانيا.

وعن تفاصيل عملية التبادل، أشار زيفيتسكي إلى أنه تمت إتاحة "ممر أخضر" لمعدات العدو؛ من أجل تنفيذ تبادل الأسرى، تم تنظيمه بأمر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، عن مقتل 70 جندياً أوكرانياً جراء قصف مدفعي روسي على أوختيركا (شمال شرق البلاد)، مشيراً إلى أن القصف دمّر وحدة عسكرية كاملة. كما أشار لوجود ضحايا في صفوف القوات الروسية أيضاً.

وكانت الحكومة الأوكرانية، قد أطلقت يوم الأحد الماضي، موقعاً إلكترونياً متخصصاً بنشر معلومات وصور وفيديوهات للجنود الروس الأسرى والقتلى خلال المعارك الجارية مع القوات المسلحة الأوكرانية على أكثر من اتجاه.

أنشئ الموقع بمبادرة من وزارة الداخلية؛ وذلك "من أجل أن يتمكن الروس من معرفة ما حدث لأقاربهم في أوكرانيا"، طبقاً لمستشار وزير الداخلية فاديم دينيسينكو.

وأفاد المسؤول الأوكراني في الوقت نفسه بأن "عناصر الجيش الروسي محرومون من الهواتف المحمولة وأية وسيلة اتصال مع أقاربهم، ولا يستطيع ذويهم التعرف إلى مصيرهم.. ويُقال لهم (من قبل الحكومة الروسية) إنه لم يُقتل أحد".

وطالب جميع الأوكرانيين "إرسال هذا الموقع إلى معارفهم وأقاربهم الذين يعيشون في روسيا؛ حتى يفهموا كيف تكذب حكومتهم عليهم"، على حد قوله.