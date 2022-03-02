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واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر لهونغ كونغ والسبب؟

2
MARCH
2022
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نصحت الولايات المتّحدة رعاياها بعدم السفر إلى هونغ كونغ بسبب القيود الصارمة التي تفرضها المدينة لمكافحة جائحة كوفيد والتي يمكن بموجبها أن يتمّ فصل الأطفال عن ذويهم.

وقالت قنصلية الولايات المتّحدة في هونغ كونغ في تغريدة على تويتر إنّ "وزارة الخارجية قامت بتحديث إرشادات السفر الخاصة بهونغ كونغ إلى المستوى الرابع: لا تسافر، وذلك بسبب كوفيد-19 والقيود المتعلقة بالفيروس، بما في ذلك خطر فصل الأطفال عن ذويهم".

وأوضحت أنّه "في بعض الحالات، فإنّ الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد في هونغ كونغ تمّ فصلهم عن ذويهم وإبقاؤهم في العزل إلى أن استوفوا معايير المستشفيات المحلّية للخروح".

وتواجه هونغ كونغ حالياً تفشياً غير مسبوق للفيروس أدّى إلى إغراق مستشفياتها بالمصابين.

وعلى غرار الصين القارية تهدف السياسة المتّبعة في هونغ كونغ إلى حجر جميع المصابين بالفيروس، بمن فيهم أولئك الذين لا تظهر عليهم أية أعراض، في مرافق مخصّصة لهذه الغاية. لكنّ هذه المرافق بلغت حالياً طاقتها الاستيعابية القصوى.

وفي الأيام الأخيرة، تمّ الإبلاغ عن حالات عديدة جرى فيها فصل أطفال - بمن فيهم رضّع - عن ذويهم بعد أن ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.

وعزت السلطات هذا التدبير إلى نقص القدرة الاستيعابية.

وكانت القنصلية البريطانية في هونغ كونغ "احتجت بشدّة" الأسبوع الماضي على هذا الفصل، لكنّ الولايات المتّحدة هي أول دولة تذكره صراحة في إرشادات السفر.

 

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