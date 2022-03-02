العقوبات الغربية ضد الرئيس الروسي لن تحقق هدفها

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس فلاديمير بوتين، غير مسبوقة وغير منطقية ولن تحقق هدفها.



وقال تشيجوف في تصريح لقناة RT: "هذا أمر غير مسبوق وغير منطقي ويصعب تفسيره. إذا كان الغرض من هذه العقوبات هو التأثير على سياسة الدولة الروسية ومصالح الرئيس الروسي، فهذا غير منطقي. لأن هذه الأهداف لن تتحقق بمثل هذه العقوبات الرمزية".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.