لوكاشينكو ينفي مزاعم تكبد القوات الروسية خسائر فادحة في أوكرانيا

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نفى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مزاعم وقوع خسائر فادحة بصفوف القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وقال على "تيليغرام": "لا يوجد قتل جماعي للقوات المسلحة الروسية. بالمناسبة، هذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو للعمل حتى لا يعاني السكان المدنيون، فهم لا ينفذون قصفا مكثفا".

وأضاف: "لا داعي للصراخ بشأن الآلاف من القتلى، فنحن لا نراهم".

وأشار لوكاشينكا إلى أن "أنباء وصول آلاف الجرحى إلى غوميل، وهم يصرخون... هذه مزيفة، وتم بثها خصيصا".

وشدد على أن بلاده ستواصل علاج جرحى الجيش الروسي، وأن العدد الحقيقي للجرحى منذ بدأ العملية "حوالي 160-170 جريحا".

المصدر: "تاس