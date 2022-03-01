الخارجية الاميركية: : "الجرائم" الروسية تتزايد ساعة بعد ساعة في أوكرانيا

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رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن "الجرائم" الروسية في أوكرانيا "تتزايد ساعة بعد ساعة"، إذ تصيب الضربات المستشفيات والمدارس والمباني السكنية.



وقال بلينكن إن الجلسة الطارئة للمجلس بخصوص أوكرانيا المقررة يوم الخميس، حيث قدمت كييف وحلفاؤها مشروع قرار لفتح تحقيق دولي في الانتهاكات، "خطوة مهمة من أجل ضمان التوثيق والمحاسبة".



وأضاف: "يجب أن نبعث برسالة قوية وموحدة بأنه ينبغي للرئيس فلاديمير بوتين أن يوقف هذا دون شروط".



من ناحية أخرى، قال بلينكن أيضا إن الصين "تواصل تنفيذ إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ" بحق المسلمين الويغور، ودعا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى نشر تقرير مكتبها بشأن الوضع.