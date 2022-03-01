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المفوضية الاوروبية: عقوباتنا ضد روسيا ستضر أيضًا بالاقتصاد الأوروبي

1
MARCH
2022
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اشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي، على خلفية الوضع في أوكرانيا، ضد روسيا ستضر أيضا بالاقتصاد الأوروبي.

وأضافت، متحدثة في جلسة عامة استثنائية للبرلمان الأوروبي حول الوضع في أوكرانيا: “أدرك جيدا أن هذه العقوبات ستضر باقتصادنا أيضا. أنا أعلم ذلك جيدا. عشنا لمدة عامين في ظروف الجائحة والآن نأمل في ممارسة حل مشاكل الاقتصاد والمجال الاجتماعي. ومع ذلك، أنا متأكدة من أن الأوروبيين يدركون جيدا أنه يجب مقاومة هذا العدوان”.

ووفقا لها، تم فرض هذه العقوبات “لحماية حرية” أوروبا وطبعا لكل شيء ثمنه. وقالت: “هذه لحظة حاسمة، ونحن مستعدون لدفع هذا الثمن. الاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستجعلنا أكثر استقلالية غدا. في الأساس أفكر في أمن طاقتنا”. وشددت على أن أوروبا “لم تعد قادرة على الاعتماد على مورد يهددها، لذلك لجأت إلى الآخرين، الذين لبوا الطلب. على سبيل المثال يأمل الاتحاد الأوروبي بالحصول على الغاز المسال من النرويج وسيتم كذلك تشييد شرايين وصل تربط خطوط نقل الغاز داخل أراضي الاتحاد.

 

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