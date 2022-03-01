الإتحاد الأوروبي سيناقش بجدية طلب أوكرانيا المشروع في الإنضمام للإتحاد الأوروبي

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رأى رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي تشارلز ميشال الثلاثاء أنه سيتعين على مؤسسات وحكومات الإتحاد الأوروبي أن تناقش بجدية طلب أوكرانيا الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي والرد على طلب كييف "المشروع".



وأشار ميشال إلى أنه على الرغم من أن طلب أوكرانيا "رمزي"، فليس هناك موقف موحد بشأن قضية توسيع الإتحاد المكون من 27 دولة.



وقال أمام البرلمان الأوروبي: "سيكون الأمر صعبًا، نعلم أن هناك وجهات نظر متباينة في أوروبا".



وأضاف أنه "سيتعين على المجلس (المكون من حكومات الإتحاد الأوروبي) أن يبحث بجدية طلب أوكرانيا الرمزي والسياسي والمشروع الذي تم تقديمه واتخاذ القرار المناسب بطريقة حازمة وواضحة".