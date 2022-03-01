وصول "ستارلينك" للإتصالات الى أوكرانيا....وتحذيرات من خرق روسي لها

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أعلنت أوكرانيا من خلال رئيس وزرائها ووزير التحول الرقمي في البلاد، ميخائيلو فيدوروف أنّ خدمة "ستارلينك" للإتصالات عبر الأقمار الصناعية قد وصلت يوم الإثنين بعدما أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، موافقته على تزويد البلاد بها.

وفي تغريدة على تويتر شكر فيدوروف الملياردير الأميركي، معلناً وصول خدمة "ستارلينك" إلى بلاده، وأرفق منشوره بصورة لشاحنة محملة بالمحطات. ومن جهّته، ردّ ماسك على الوزير الأوكراني وكتب:" على الرحب والسّعة".

وفي هذا الإطار، حذر جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين في "سيتيزين لاب" الأوكرانيين من استخدام خدمة "ستارلينك" لأن ذلك سيجعلهم أهدافا سهلة للهجمات الروسية.

وأوضح من خلال سلسلة من 15 تغريدة بالتفصيل المخاطر مشيراً إلى أنّ روسيا تملك عقوداً من الخبرة في استهداف اتصالات المواطنين عبر الأقمار الصناعية.