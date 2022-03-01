فوق الأبنية.. أوكرانيا تحذر من العلامات الحمراء "الخطيرة"

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بعد انتشارها على عدد من الأبنية، دعت السلطات الأوكرانية المواطنين للإبلاغ عن أي إشارات حمراء اللون تشبه الصليب "+" يرصدونها.

وجاء تحذير السلطات الأوكرانية بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأسطح أبنية، تضمنت هذه الإشارة.

ووفق السلطات، فإن هذه العلامات وضعها جنود روس أو موالون لهم، بغرض إرشاد الطائرات لمناطق مهمة للقصف.

وأصدرت السلطات تحذيرا على وسائل التواصل، طلبت فيه من السكان بمراقبة أسطح المباني التي يقيمون فيها، داعية إلى إخفاء أي إشارات "غريبة" يتم رصدها، سواء كان ذلك بطلائها أو تغطيتها بشريط لاصق، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أصدر عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بيانا حث فيه المواطنين على إبلاغ السلطات عن الأبنية التي رسمت العلامات الحمراء عليها، والأشخاص المشتبه بوضعهم لها.