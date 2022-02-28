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هنغاريا تعلن أنها لن تسمح بنقل السلاح لأوكرانيا عبر أراضيها

28
FEBRUARY
2022
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أعلنت هنغاريا أنها لن تسمح بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضيها، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إرسال مساعدات عسكرية لكييف.

وقال وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو على "فيسبوك": "لن نسمح بنقل أسلحة فتاكة عبر الأراضي المجرية"، مشيرا إلى أن "هذا القرار اتخذ لضمان سلامة المجريين في بلادهم وعلى الحدود مع أوكرانيا".

وأوضح الوزير أن "هذه الشحنات يمكن أن تصبح بسهولة أهدافا لهجمات عسكرية"، مضيفا: "مهمتنا الأهم هي ضمان أمن البلاد والشعب المجري لذلك يجب ألا ننجر في الحرب الدائرة في جوارنا".

هذا وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيخصص 450 مليون يورو لتمويل شراء وتسليم أسلحة من قبل الدول الأعضاء إلى أوكرانيا.

ووفقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبر ما يقارب 85 ألف شخص الحدود لاستقبالهم في هنغاريا.

وقامت عدة بلدات حدودية مثل زاهوني بتحويل المباني العامة إلى مراكز استقبال بينما يقوم السكان بتوزيع الملابس والطعام على اللاجئين، بحسب وزارة الداخلية.

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