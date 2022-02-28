اوكرانيا تعلن أن جنودها الذين اعتقد أنهم قتلوا في هجوم روسي على جزيرة زميني ما زالوا أحياء

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أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن الجنود الأوكرانيين الذين اعتقد أنهم قتلوا في هجوم روسي على جزيرة زميني (الأفعى) ما زالوا على قيد الحياة.

وجاء في بيان للقوات البحرية الأوكرانية نشرته اليوم الاثنين على فيسبوك "نحن سعداء للغاية لمعرفة أن أشقاءنا على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وكانت وسائل إعلام أوكرانية أعلنت قبل أيام مقتل جميع حرس الحدود البالغ عددهم 13 جنديا في جزيرة زميني الأوكرانية الصغيرة الواقعة في البحر الأسود قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، بعد هجوم شنته سفينتان روسيتان.

وكانت الاتصالات مع الجزيرة قد قطعت بالكامل، ولم تنجح محاولة الوصول إلى البحارة بعد أن دمرت القوات الروسية بنيتها التحتية.

وقد كرمت أوكرانيا يوم الجمعة الجنود الـ 13 الذين قالت إنهم قتلوا أثناء دفاعهم عن الجزيرة ضد الهجمات الروسية.