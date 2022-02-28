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روسيا وأوكرانيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات في القريب العاجل

28
FEBRUARY
2022
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أكد مصدر مطلع اختتام المفاوضات في جولتها الثالثة بين الوفدين الروسي والأوكراني بمدينة غوميل في بيلاروس.


وأشار المصدر إلى أن "الجانبين الروسي والأوكراني اختتما المفاوضات، التي كان الهدف الأساسي منها بحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "حدد الجانبان عددا من المسائل التي تحتاج إلى الحل، والتي من أجلها التقا الوفدان".

وتابع: "ناقش الوفدان أيضا، إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات في القريب العاجل، لبحث القرارات التي تم التطرق إليها خلال الجولة الأولى ومدى تطبيقها".


من جهته، أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، أنه "خلال المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، والتي استمرت لخمس ساعات، تم تحديد نقاط يمكن من خلالها توقع مواقف مشتركة".

وأشار إلى أنه تم تبادل المطالب والآراء بين الوفودين، وأن كل منهما "الوفدان" سيناقش هذه المطالب مع القيادة السياسية لبلاده، مشيرا إلى أن "الوفدين اتفقا على عقد جولة ثانية من المفاوضات في القريب العاجل".

وأعلن مصدر إعلامي مطلع في وقت سابق، عن انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس، مرجحا أن تكون "ختامية".

روسيا اليوم
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