البابا يوجه نداء جديدا للسلام في أوكرانيا

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أطلق البابا فرنسيس، نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا، داعيا إلى "فتح ممرات إنسانية أمام اللاجئين"، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، قال البابا: "أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إننا نشهد منذ أيام مأساة جديدة سببت خضة لدينا ألا وهي الحرب. لقد صلينا مرات كثيرة كي لا يتم سلوك هذه الدرب، ولن نتوقف عن الكلام وعن التضرع إلى الله بزخم أكبر".

وأضاف: "لهذا السبب أود أن أجدد دعوتي للجميع من أجل المشاركة وفي الثاني من مارس المقبل، أربعاء الرماد، بيوم صلاة وصوم على نية السلام في أوكرانيا. إنه يوم يسمح لنا بالاقتراب من معاناة الشعب الأوكراني، كي نشعر أننا جميعنا أخوة وكي نطلب من الله نهاية الحرب".

ورأى البابا أن "من يخوض الحرب ينسى الإنسانية، لا يخاطب الناس، ولا ينظر إلى الحياة الملموسة للأشخاص، بل يضع مصالحه الخاصة والسلطة قبل كل اعتبار آخر. إنه يتكل على منطق الأسلحة الشرير والشاذ، الذي هو بعيد كل البعد عن رغبة الله".

وقال: "لتسكت الأسلحة! فالله يقف إلى جانب صانعي السلام، لا من يستخدمون العنف. لأن من يحب السلام – كما يقول الدستور الإيطالي – ينبذ الحرب كأداة للتعدي على حريات الشعوب الأخرى، وكوسيلة لحل الخلافات الدولية".