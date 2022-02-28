living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليابان تنظر في فرض عقوبات على حكومة بيلاروس

28
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، خلال مداولات في لجنة الموازنة في مجلس النواب، إن بلاده تدرس فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة بيلاروس.
 
وأضاف الوزير الياباني: "فيما يتعلق بمسألة الغزو الروسي لأوكرانيا، نتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، وخاصة مع مجموعة السبع. سمحت بيلاروس باستخدام أراضيها من قبل القوات الروسية، وتدعم الأعمال العسكرية الروسية. اليابان تدين بشدة هذه الدولة. لقد فرضت أمريكا بالفعل عقوبات على أفراد من بيلاروس، وكذلك تحدثت دول مجموعة السبع لصالح فرض العقوبات. وتدرس اليابان كذلك فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة هذا البلد".
 
في وقت سابق قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس، إنه لا يجوز أن تقوم أوكرانيا بإلقاء مشاكلها على بيلاروس.
 
وشدد على أن دور بلاده في العملية الروسية ينحصر في منع توجيه ضربة إلى ظهر روسيا. واتهم لوكاشينكو، سلطات أوكرانيا بتهريب السلاح إلى بلاده وتحضير العصابات الإرهابية لتنفيذ استفزازات في بيلاروس.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout