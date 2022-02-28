تركيا تعلن زيادة عدد رحلاتها إلى رومانيا

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أعلنت الخطوط الجوية التركية، زيادة عدد رحلاتها إلى رومانيا الحدودية مع أوكرانيا.

وفي بيان عبر "تويتر"، قالت الشركة: "إن هذه الخطوة تأتي نتيجة الزيادة الكبيرة لعدد المسافرين إلى رومانيا".

وأضافت، إن أولى الرحلات الإضافية إلى رومانيا بدأت اعتبارا من مساء أمس.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، في خطاب إلى الروس أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

وكان الوضع تفاقم في الأسابيع الأخيرة في دونباس، حيث ركزت كييف معظم جيشها على خط التماس، وأطلقت النار بانتظام على خصومها من قوات الدفاع الشعبي باستخدام معدات محظورة.