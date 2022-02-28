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أقر مسؤولون في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، بوجود "أوجه قصور" في تنفيذ مهام الحزب، متعهدين بتحسينها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بشأن مناقشات، خلال اليوم الثاني من مؤتمر أمناء اللجان الأولية لحزب العمال الكوري، إن المجتمعين تناولوا حقيقة أنهم فشلوا في القيام بالعمل الأيديولوجي والسياسي بشكل إيجابي وأداء وظائف ودور لجان الحزب الأولية بطريقة مرضية".

وذكرت أنهم قد أشاروا أيضا إلى حقيقة أنهم فشلوا في وضع الإرشاد على أساس السياسات والتوجيهات السياسية التي تمر من خلال قيادة الحزب للعمل الاقتصادي.

وافتتح يوم السبت، المؤتمر الثاني لأمناء اللجان الأولية لحزب العمال الكوري، وهو الأول منذ نهاية عام 2016 حيث يبدو أن كوريا الشمالية عازمة على تشديد الانضباط والوحدة بين صفوف الحزب وسط المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات الدولية وجائحة كوفيد-19.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في كلمته الافتتاحية، إن الانحرافات الخطيرة المتمثلة في عدم تلبية متطلبات تطوير الواقع على الرغم من نمو الكثير من المنظمات الأولية للحزب وفقا للوكالة.