كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا

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قررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، منع تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن كوريا الجنوبية قررت حظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا في إطار مساعيها للانضمام إلى العقوبات الدولية المفروضة على موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت: "تخطط سيئول للانضمام إلى التحرك الدولي لاستبعاد روسيا من نظام الدفع SWIFT وإخطار الولايات المتحدة بالقرار عبر قناة دبلوماسية".

وأعلنت واشنطن في وقت سابق، قيودا على صادرات التكنولوجيا والمنتجات الأمريكية إلى 49 كيانا عسكريا روسيا، بما في ذلك وزارة الدفاع.