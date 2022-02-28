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روسيا تدمر أكبر طائرة شحن في العالم.. وكلفة "فلكية" لإصلاحها

28
FEBRUARY
2022
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دمرت القوات الروسية طائرة "أنتونوف 225 مريا" الأوكرانية، التي تعد أكبر طائرة شحن في العالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، الأحد.

وقالت الوكالة الرسمية إن "تدمير طائرة الشحن العملاقة حدث في هجوم للقوات الروسية على مطار أنتونوف في هوستوميل، قرب العاصمة كييف".

وأضافت الوكالة نقلا عن شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، أن تكلفة إصلاح الطائرة المدمرة سيصل إلى 3 مليارات دولار، وسيستغرق نحو 5 سنوات.

وسجلت طائرة "أنتونوف 225 مريا" عددا من الأرقام القياسية، مثل نقل الوزن الأقصى للبضائع التجارية، وأطول وأثقل حمولة، وأكبر قدرة رفع في تاريخ الطيران.

وعلّق المدير العام لشركة "أوكروبورونبروم" يوري هوسيف على الحادث قائلا: "دمر المحتلون الطائرة، لكنهم لن يتمكنوا من تدمير حلمنا المشترك. سنقوم بإحياء الطائرة. مهمتنا هي ضمان أن يدفع الاتحاد الروسي ثمن ما تسبب به من أضرار لقطاع الطيران والشحن الجوي الأوكراني".

وتابع هوسيف: "سنقاتل من أجل أرضنا حتى النصر، وبعد ذلك سنعيد بناء الطائرة بأياد أوكرانية".

وكانت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، قد أكدت أنه تم سماع انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة خاركوف صباح الإثنين.

وفي وقت سابق، قالت شركة أميركية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت الأحد أظهرت أرتالا من القوات البرية الروسية تتحرك صوب كييف، من مسافة نحو 64 كيلومترا.

وذكرت شركة "ماكسار تكنولوجيز"، التي تتابع الحشد العسكري الروسي على مدى أسابيع، إن الصور أظهرت أن هذه الأرتال تضم مئات العربات العسكرية.

 

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