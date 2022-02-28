رهان أوكرانيا.. سلاح هزم الروس ووثقت قصته السينما الأميركية

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يصارع الجيش الأوكراني ضد الحشود العسكرية الروسية، معتمدا على أسلحة متطورة آتية من أوروبا والولايات المتحدة، وعلى رأسها صاروخ "ستينغر" الذي يعول عليه كثيرا في هذه المعركة.

والرهان على صاروخ "ستينغر" ليس بعيدا عن أجواء حرب يكون فيها الروس الطرف الأقوى، حيث كان الصاروخ أميركي الصنع مؤثرا في مسار الحرب بين الاتحاد السوفيتي والمقاتلين الأفغان في ثمانينيات القرن الماضي.

وزودت الولايات المتحدة الأفغان بالصاروخ ذاته عام 1986، وأسهم "ستينغر" في إسقاط نحو 270 طائرة سوفيتية، ويشير بعض المحللين إلى أن الانسحاب السوفيتي من أفغانستان في مطلع عام 1989 كان مدفوعا بتأثير هذا السلاح على سير المعركة.

ووثق قصة "ستينغر" في الحرب الأفغانية فيلم "حرب تشارلي ويلسون" من بطولة توم هانكس.

فما مواصفات هذا الصاروخ، وماذا يمكن أن يفعله اليوم في أوكرانيا؟

شهدت الستينيات بداية المراحل الأولى من إنتاج "ستينغر" من قبل شركة "جنرل داينمكس" الأميركية، وفي مطلع السبعينيات بدأت مراحل تطويره المختلفة، ثم في عام 1978 بدأ إنتاجه في شركة "ريثيون"، ودخل الخدمة في الجيش الأميركي عام 1981.

ويبلغ طول الصاروخ الأرضي المضاد للطائرات 1.52 متر، بقطر يبلغ 70 ملليمترا وزن 15.7 كيلوغراما، بينما يصل مداه إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر، ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 3 كيلوغرامات، فيما تفوق سرعته سرعة الصوت.

وشهد إنتاج "ستينغر" تعديلا جعله يعتمد على أشعة الليزر بدلا من الأشعة تحت الحمراء، من أجل توجيهه إلى هدفه.

ويأتي "ستينغر" في شكل صاروخ وأنبوب قاذف مندمجان معا، ويستخدم الأنبوب مرة واحدة ثم يستبدل بآخر جديد، لذا فهو لا يحتاج إلى صيانة في أرض المعارك.

ويستخدم "ستينغر" ضد صواريخ كروز، ويهدد جميع فئات الطائرات السريعة المحلقة على علو منخفض، وبشكل خاص المروحيات، كما تستخدمه أيضا طائرات هليكوبتر أباتشي في الاشتباكات جوا.

وفي عام 2019 أجرى الجيش الأميركي تعديلا على "ستينغر"، فبات قادرا على تدمير الطائرات من دون طيار بإصابات مباشرة، أو عن طريق الانفجار بالقرب منها.

ستينغر في أوكرانيا

ومع بداية الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية، زودت دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الجيش الأوكراني بصاروخ "ستينغر" الذي كان ينقصها، وفقا لتحليل عسكري أجرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.

وقبل الحرب كان الجيش الأوكراني يمتلك أكثر من ألف صاروخ "جافلين" مضاد للدبابات، وهذا النوع من الصواريخ يصبح مثاليا عند استخدامه في الغابات الكثيفة المجاورة للطريق السريع، حيث ترتكز وحداته بداخلها لصيد المدرعات الروسية على الطرق.

ووفقا لتحليل "ذا هيل" فإن الغابات قد تعيق أوكرانيا عن نشر قوات مدرعة لحماية الوحدات المجهزة بصاروخ "جافلين"، حيث ستكون هذه القوات معرضة بشدة للهجمات الجوية من قبل المروحيات الروسية، التي يمكنها تقويض فعالية صواريخ "جافلين" بسبب نقص أسلحة الدفاع الجوي في أوكرانيا.

لكن بفضل صواريخ "ستينغر"، أصبح بإمكان الجيش الأوكراني تأمين الوحدات المتمركزة في الغابات والتصدي للطائرات الروسية، ومؤخرا قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الروس خسروا 27 طائرة حربية و26 مروحية و146 دبابة في الأيام الأولى من الحرب.