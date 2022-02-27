الدفاع الروسية تعلن عن حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية!

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية دمرت منذ بدء العملية العسكرية 254 دبابة ومدرعة و31 طائرة و46 راجمة صواريخ متعددة المهام و103 مدافع ميدانية ومدافع هاون لدى الجانب الأوكراني، وأضافت أنه منذ بدء العملية العسكرية استهدفت القوات الروسية 1067 منشأة وبنية تحتية عسكرية أوكرانية.



وتابعت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 27 مركزا للقيادة والاتصال و38 من أنظمة الدفاع الجوي و56 محطة رادار لدى الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية.



وأوضحت أنه خلال عمليات اليوم الأحد، دمرت القوات الروسية 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لدى الجانب الأوكراني و3 مسيرات من طراز بيرقدار.

وأضافت أن قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية سقطوا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.