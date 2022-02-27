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زعيم حزب “البديل لألمانيا”: لا تنسوا دور روسيا في تقدم أوروبا !

27
FEBRUARY
2022
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دعا زعيم حزب “البديل من أجل ألمانيا” تينو كروبالا السلطات الألمانية إلى عدم نسيان إسهام روسيا في تطوير أوروبا وإعادة وحدة الدولة الألمانية، مشيرا إلى ضرورة إبقاء الحوار مع موسكو.

وقال زعيم الحزب الواقع على أقصى يمين الطيف السياسي الألماني خلال جلسة طارئة للبرلمان عقدت لمناقشة التطورات في أوكرانيا وسط مواصلة روسيا عمليتها العسكرية هناك: “تعد روسيا جزءا من البيت الأوروبي مثلها مثل أوكرانيا. وفي هذه الأيام بالذات يجب علينا ألا ننسى المساهمة التي قامت بها روسيا من أجل ألمانيا وأوروبا”.

وأعاد كروبالا إلى الأذهان أن موقف موسكو “جعل وحدة ألمانيا ممكنة”، مضيفا أن الألمان ما زالوا ممتنين لروسيا على دورها هذا حتى الآن.

وبحسب زعيم الحزب فإن “الاتهامات المتبادلة لن تساعد على إيجاد الحل”، داعيا سلطات بلاده إلى اتخاذ قرارات “بعقول رزينة” ودعوة “جميع الشركاء وراء طاولة مفاوضات واحدة ووضع خطة من أجل مستقبل القارة الأوروبية.

كما ذكر أن تفاقم التوتر مع روسيا قد أدى إلى رفع أسعار الوقود والتضخم، داعيا إلى عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة.

وانتقد السياسي بشدة قرار سلطات مدينة ميونيخ مطالبة قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف بإصدار موقف علنيا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإلا سيواجه خطر فقدان عمله كقائد رئيسي لأوركسترا ميونخ الموسيقية، واصفا هذا القرار بأنه “غير مقبول”.

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