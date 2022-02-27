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واشنطن: استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية تصعيد غير مقبول

27
FEBRUARY
2022
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اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استنفار الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية، “تصعيدا غير مقبول”.

بوتين يأمر بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة

وقالت في تصريحات لشبكة “سي بي اس” الأمريكية: “هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة بالمطلق، ويجب أن نواصل وقف ممارساته بأقصى طريقة ممكنة”.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإعلان حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

وجاءت توجيهات بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين “لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل يدلي مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا”.

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

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