ملكة جمال أوكرانيا تحمل السلاح للدفاع عن بلدها

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قالت صحيفة "ماركا" الاسبانية في تقرير لها في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا الدائرة حاليا بين البلدين، ان أوكرانيا لديها أكبر قوة عسكرية نسائية في العالم مكونة من 36000 امرأة قوية تم تدريبهن بشكل مثالي على القتل.



وتطرق التقرير الى أن أناستاسيا لينا ملكة جمال أوكرانيا 2015، تنشر صوراً لها على حساباتها في السوشال ميديا وهي تحمل بندقية هجومية قبل الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية لمحاربة الروس، مؤكدة أن "هناك أيضًا العديد من النساء المستعدات للموت في القتال من أجل بلدهن".



وقالت الصحيفة "على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت أناستاسيا جزءًا من هذه القوة العسكرية، إلا أنها تنشر صورًا لتدريبات إطلاق النار لسنوات على حسابها الشخصي على Instagram. بمعنى أنها تعرف على الأقل كيفية استخدام إحدى تلك البنادق الهجومية".

كما قامت ملكة الجمال أناستاسيا لينا أخيرا بنشر صورة لعلم بلادها على Instagram بعد الغزو الروسي، وكتبت "الصلاة من اجل أوكرانيا، اوقفوا الحرب".