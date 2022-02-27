الجيش الإيراني: نرصد الحروب في كل أنحاء العالم

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أعلن الجيش الإيراني، الأحد، أن القوات المسلحة لبلاده ترصد الحروب والنزاعات التي تحدث في كل أنحاء العالم.

وقال المساعد التنسيقي للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري: “يجب أن نحقق التقدم ونصبح أقوى يوما بعد يوم، بالاعتماد على قدراتنا وإمكانياتنا الداخلية”.

وأضاف سياري: “نرصد الحروب أو النزاعات التي تحدث في كل أنحاء العالم”، معتبرا أن “التهديدات المستقبلية تختلف عن الماضي، ونشهد تغيير ماهية الحروب واعتمادها على التقنيات الحديثة”.

وتابع: “يجب علينا مواكبة أحدث التقنيات مع الحفاظ على مكونات قوتنا كي نكون على استعداد دائم ولا نتعرض للمفاجأة”.