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"حربٌ ضروس"... القوات الأوكرانية تستعيد خاركيف!

27
FEBRUARY
2022
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بعدما تمكنت الدبابات الروسية قبل ساعات من دخول مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا والتي تعد ثاني أهم مدينة في البلاد، أعلن حاكم المدينة أن القوات الأوكرانية استعادتها بالكامل.

وأكد في تصريحات اليوم الأحد، بحسب ما نقلت رويترز، أن المدينة أصبحت بالكامل تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

أتى ذلك، بعد ساعات على إعلان أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني على تليغرام، أن مركبات للقوات الروسية شوهدت في شوارع المدينة.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف في وقت سابق أيضا، أن القوات الروسية دخلت المدينة ويتم التعامل معها، مؤكدا أن الجنود الأوكرانيين لم يستسلموا.

كذلك، أكدت مراسلة العربية/الحدث دخول أرتال عسكرية روسية إلى المدينة، حيث دار قتال شوارع.

فيما أظهرت مقاطع مصورة بثها هيراشينكو ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة، عدة مركبات عسكرية روسية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ودبابة محترقة بشكل منفصل.

بالتزامن، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن القتال مستمر ضد الروس. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم "أذهلنا العالم بقتالنا وسنستمر".

كما أضاف "72 ساعة من المقاومة لم نتوقف أبدا بل واصلنا القتال ضد المحتل الروسي".

في حين أعلن فاليري زالوجني، قائد القوات المسلحة، إسقاط صاروخ كروز أطلقته قاذفة استراتيجية روسية من طراز تو-22 من أراضي روسيا البيضاء.

في المقابل، أعلن الجيش الروسي أن قواته تحاصر مدينة بيرديانسك، وخيرسون (عاصمة مقاطعة خيرسون أوبلاست في الجنوب الأوكراني)، التي تعتبر مهمة لأنها تضم ميناءً على البحر الأسود ونهر دنييبر. وأضاف أن قواته تسيطر على غينتشيسك ومطار تشيرنوبايفكا.

كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم، أن قواتها المسلحة دمرت 975 هدفا في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

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