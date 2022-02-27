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ترامب: بوتين أذكى من القيادة الأميركية “الغبية” بشأن أوكرانيا

27
FEBRUARY
2022
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه أذكى من الإدارة والقيادة الأميركية بشأن أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مقابلة على قناة “نيوزماكس” التلفزيونية إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر نفسه كقائد ذكي في قضية أوكرانيا، بينما القيادة الأميركية الحالية غبية”.
وأضاف ترامب “المشكلة ليست ما إذا كان بوتين ذكيًا أم لا إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء وأغبياء للغاية”.
وأضاف قائلا: “الرئيس الروسي تفوق بالذكاء على بايدن وقادة العالم الآخرين، حيث قرر بوتين شن عملية خاصة ضد أوكرانيا بعد أن شهد “انسحابًا مثيرًا للشفقة” للقوات الأميركية من أفغانستان.

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