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بعد استجابته لطلبها.. أوكرانيا توجه الشكر لإيلون ماسك

27
FEBRUARY
2022
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أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تزويد أوكرانيا بخدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وذلك في تغريدة عبر توتير.

وجاء إعلان ماسك عقب طلب من وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخائيل فيدوروف، الذي وجه تغريدة إلى الملياردير على تويتر قال فيها: "إيلون ماسك، بينما تحاول استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما تهبط صواريخك بنجاح من الفضاء - تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين! نطلب منك تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة الروس العقلاء للوقوف (معنا)".

ورد ماسك على هذه التغريدة بقوله: "خدمة ستارلينك مفعلة الآن في أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق". وحظيت تغريدة ماسك بعشرات الآلاف من التفاعلات على تويتر في حين رد حساب أوكرانيا الرسمي عليها بقوله: "شكرا، نقدر ذلك".

وستارلينك هي خدمة إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية تزودها شركة"سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

ويأتي الطلب الأوكراني خشية من انقطاع كامل للإنترنت في البلاد، مما يساهم في تعطيل تدفق المعلومات بشأن الغزو الروسي الذي دخل يومه الرابع.

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