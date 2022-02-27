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اليوم الرابع لحرب اوكرانيا: قتال شوارع في خاركيف واوكرانيا ترفض التفاوض في بيلاروسيا

27
FEBRUARY
2022
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في اليوم الرابع من الحرب الروسية - الأوكرانية، أعلنت سلطات خاركيف (شمال شرق)، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من غزو موسكو للبلاد. وقال المسؤول المحلي أوليغ سينيغوبوف عبر فايسبوك "اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف"، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم. وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية تقضي على العدو". وأظهر مقطع فيديو نشرته حسابات أوكرانية على شبكات التواصل الاجتماعي مدرعة روسية تحترق في وسط المدينة. فيما كشفت وكالات عالمية أن قتال شوارع يدور في المدينة.

وأعلن الجيش الروسي أنه يحاصر "بالكامل" مدينتي خيرسون وبيرديانسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف قوله أنه "خلال الساعات ال24 الأخيرة، أحكمت القوات المسلحة الروسية حصارها لمدينتي خيرسون (290 ألف نسمة) وبيرديانسك (110 آلاف نسمة)".

من جهة أخرى، أعلن الكرملين استعداده لاجراء مفاوضات مع أوكرانيا في مدينة غوميل الببيلاروسية، وأنه قام بإرسال وفد إلى هناك، غير أن الرئيس الأوكراني رفض وقال أنه "كان يمكن أن تُعقد لو لم تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا". وأضاف أنه منفتح على الحوار في أماكن أخرى لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى إنه سيفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا، وفي هذا الإطار دعا وزير الخارجية الأوكراني الراغبين بالدفاع عن أوكرانيا للتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأوكرانية في الخارج.

هذا وتبنت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية، نقلا عن وكالة "الصحافة الفرنسية". وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل "كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر". وأقرت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية.

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