الرئيس الشيشاني يعلن دخول الحرب إلى جانب روسيا!

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تفقد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف اليوم الجاهزية القتالية لأفراد مؤسسات القوة في جمهورية الشيشان الروسية.

وذكرت القناة الرسمية للتلفزة الشيشانية اليوم أن الرئيس قديروف استعرض الجاهزية القتالية لـ 12000 من أفراد مؤسسات القوة في العاصمة غروزني مؤكداً أن جنود وضباط الجيش الشيشاني مستعدون لتنفيذ أي مهمة يكلفهم بها رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.



ويأتي استعراض قديروف للجاهزية القتالية للعسكريين الشيشانيين مع العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية لحماية سكان إقليم دونباس.

وقد أعلن قاديروف : قواتنا المجهزة جيدا لم تتكبد أي خسائر حتى الآن وسيطرت على منشأة عسكرية أوكرانية.