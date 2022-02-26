نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لدول مناوئة لموسكو

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنه لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لموسكو إذا جمدت أصولا روسية.

وأوضح ميدفيديف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكنتاكتي"، أن موسكو سترد على تجميد أصول روسية في الخارج بتجميد أصول مواطنين وشركات أجانب في روسيا.

وأضاف أنهم يخيفوننا بتجميد أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج.

وتابع: "سنرد على ذلك بشكل مماثل تماما، حيث سيتم تجميد أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف إلى قائمة العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.