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بايدن يخصص 600 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا

26
FEBRUARY
2022
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن تخصيص 600 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك 350 مليون دولار لوزارة الدفاع.
وجاء في المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي: "أعطي وزير الخارجية السلطة والصلاحيات لتقديم مساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا".
 
وكجزء من صلاحياته، يجب على وزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة تقديم مساعدة مجانية لأوكرانيا بمبلغ 250 مليون دولار، كما جاء في الوثيقة.
 
وأكدت الوثيقة أن الولايات المتحدة سترسل ما قيمته 350 مليون دولار أخرى من الأسلحة والخدمات لوزارة الدفاع الأوكرانية.
 
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
 
من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى فجأة.
 
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، بأن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.
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