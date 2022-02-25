كشف حقيقة إسقاط مقاتلات روسية في أوكرانيا

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انتشرت على مواقع التواصل فيديوهات ادعى ناشروها أنها تصور إسقاط القوات الأوكرانية مقاتلات روسية، فيما هي مجتزأة من لعبة فيديو.

وذكرت وكالة "أ ف ب" أن تلك المشاهد مقتطفة من لعبة فيديو.

ويظهر في الفيديوهات ما يبدو أنها طائرات في الجو تتصدى لها دفاعات جوية، حيث قال ناشروا تلك المقاطع في التعليقات المرافقة إنها "لحظة إسقاط طائرة عسكرية روسية".

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية العديد من مقاطع الفيديو أكدت أنها لا علاقة لها لا من قريب ومن بعيد بالطائرات الروسية.

كما تزامن ظهور هذه الفيديوهات مع إعلان روسيا تحطم إحدى طائراتها الحربية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم الخميس، وإنقاذ طاقمها.

كما كذّبت الوزارة في وقت سابق من اليوم إعلان الجيش الأوكراني عن تدميره عددا من الطائرات والدبابات الروسية.