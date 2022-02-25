بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى تولي زمام السلطة في كييف

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوميين المتطرفين في أوكرانيا بالإرهابين، مشيرا إلى أنهم ينصبون راجمات صواريخ “غراد” داخل المدن في كييف وخاركوف.

وقال في كلمة سبقت اجتماع مجلس الأمن الروسي: “الهدف الرئيسي للقوات الروسية ليست الصدام مع القوات الأوكرانية وإنما مع الجماعات النازية المتطرفة والتي تتحمل مسؤولية إبادة السكان في دونباس وسفك دماء المواطنين الأبرياء للجمهوريات الشعبية”.

وأضاف: “فيما عدا ذلك يقوم عناصر هذه المجموعات بنصب منظومات الصواريخ بين الأحياء السكنية في مدينتي كييف وخاركوف مما يعرض حياة السكان الأمنيين للخطر”.

وتابع: “في الواقع، إنهم يتصرفون بذات الطريقة التي يتصرف بها الإرهابيون في جميع أنحاء العالم.. إنهم يختبئون وراء السكان على أمل اتهام روسيا بوقوع ضحايا مدنيين.. من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بناء على طلب من المستشارين الغربيين، وعلى رأسهم المستشارون الأمريكيون”.

ودعا الرئيس الروسي الجيش الأوكراني لتولي السلطة في البلاد بأيديهم، وقال: “يبدو أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا التوصل إلى اتفاق معكم، مقارنة بعصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد، الذين استقروا في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله كرهائن”.