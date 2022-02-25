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الرئيس الصيني: لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

25
FEBRUARY
2022
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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن تأييده لحل النزاع في أوكرانيا عبر المسار الديبلوماسي.

ونقلت محطة “سي سي تي في” الرسمية اليوم في تقرير عن المكالمة الهاتفية، عن الرئيس الصيني تأكيده أن “الوضع في شرق أوكرانيا شهد تغيرات متسارعة، وإن الصين تدعم روسيا وأوكرانيا في حل المسألة عبر مفاوضات”.

ونفذت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا، شمل ضربات جوية وإرسال جنود إلى عمق أراضي هذا البلد، بعد أسابيع على فشل جهود ديبلوماسية في ردع بوتين عن شن العملية العسكرية.

وانتهجت بكين مسارا ديبلوماسيا حذرا في الأزمة ورفضت اعتبار العملية “غزوا”، كما لم تستنكر أعمال روسيا، حليفتها الوثيقة، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأكد شي في الاتصال الهاتفي مع بوتين على ضرورة “التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وتعليق أهمية على المخاوف الأمنية المنطقية لجميع الدول واحترام تلك المخاوف، وتشكيل آلية أمنية أوروبية فاعلة ومستدامة عبر المفاوضات”.

وبحسب نص المكالمة الذي نشر، أشار بوتين إلى أسباب شن روسيا “العملية العسكرية الخاصة” وقال لشي إن حلف الأطلسي والولايات المتحدة “لطالما تجاهلا المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا”.

وقال لشي أيضا في المكالمة إن روسيا على استعداد لإجراء محادثات “رفيعة” مع أوكرانيا.

مع تصاعد الأزمة، اضطرت الصين إلى تحقيق توازن بين علاقاتها القريبة مع روسيا ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في أوروبا.

وقال شي إن الصين “على استعداد للعمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي للدعوة إلى مفهوم أمني مشترك وشامل ومتعاون ومستدام، وحماية النظام الدولي مع بقاء الأمم المتحدة في الصميم”، وفق النص الذي نشرته “سي سي تي في”.

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