جمهورية دونيتسك: مقتل 17 شخصا من المدنيين والجنود خلال قصف أوكراني في أسبوع

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السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن 17 شخصا من المدنيين والعسكريين قتلوا جراء استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال أسبوع.

وجاء في بيان رسمي: “قتل 9 عسكريين و 8 من المدنيين في جمهورية دونيتسك بسبب القصف والانتهاكات المستمرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق السكنية في الجمهورية في الفترة الواقعة من 18 إلى 25 فبراير”.

وفي وقت سابق أفادت قوات دونيتسك بأن القصف الأوكراني على أراضي الجمهورية أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 60 مبنى حتى مساء الخميس 24 فبراير.

وأشار ممثل دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار إلى أن القصف الأوكراني مستمر وهو يستهدف المباني السكنية ومواقع البنية التحتية.