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روسيا مستعدّة للمفاوضات... بشرط!

25
FEBRUARY
2022
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية ما إن "تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها".

وقال في مؤتمر صحفي "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات في أي وقت، ما إن تسمع القوات المسلحة الأوكرانية نداءنا وتلقي سلاحها".

وأكد لافروف أن هدف الغزو الروسي لأوكرانيا هو "تحرير" الأوكرانيين "من القمع"، ملمحا إلى أن موسكو تنوي الإطاحة بالسلطة الأوكرانية الحالية.

وقال لافروف أثناء لقاء مع مسؤولين انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، إن "الرئيس بوتين اتخذ القرار بشن هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية".

وفي السياق ذكر الكرملين، اليوم الجمعة، أنه سمع عن استعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لبحث تعهدات محتملة من أوكرانيا بالحياد"، لكنه قال إنه لا يمكنه التعليق بأي شيء عن محادثات محتملة بين زعيمي البلدين.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو ستبحث عرض زيلينسكي، وأضاف أن توقعات موسكو من كييف لم تتغير.

وطالبت موسكو منذ فترة طويلة بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو تسمح له بنشر قوات وأسلحة على أراضيها.

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