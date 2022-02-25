الولايات المتحدة تمنع شركات طيرانها من التحليق فوق أوكرانيا وبيلاروس

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منعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، شركات الطيران الأمريكية من التحليق فوق أراضي أوكرانيا وبيلاروس بأكملها، وكذلك فوق المناطق الغربية من روسيا.

وقالت إدارة الطيران الأمريكية في إشعار لشركات الطيران إن "المناطق المحظورة للرحلات الجوية تغطي الآن أوكرانيا بأكملها، وبيلاروس بأكملها، والمناطق الغربية من روسيا".

وأشارت الإدارة إلى أن الطائرات الأمريكية ممنوعة من التحليق فوق الأراضي الروسية ضمن مسافة 258 كم من الحدود مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، فرضت وكالات الطيران حظرا على الرحلات الجوية فوق مناطق معينة من أوكرانيا، وأوضحت أن ذلك يتعلق بـ "المخاطر المرتبطة بتصعيد التوترات الإقليمية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا".