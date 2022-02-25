"هآرتس": آلاف اليهود يحاولون الفرار من أوكرانيا إلى إسرائيل

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قالت صحيفة "هآرتس" إنه منذ يوم أمس الخميس، "غمرت" الوكالة اليهودية بطلبات من يهود يحاولون الفرار من أوكرانيا إلى إسرائيل، معظمهم أكملوا طلبات الهجرة لكن لم يتلقوا تأشيراتهم.

وقالت مصادر للصحيفة الإسرائيلية إن "مكاتب الوكالة اليهودية في القدس غمرت بمكالمات من جنود يخدمون في الجيش الإسرائيلي هاجروا بمفردهم إلى إسرائيل لكن والديهم وإخوتهم ما زالوا في أوكرانيا، وكان الجنود يتوسلون للوكالة والحكومة الإسرائيلية للمساعدة في ترتيب رحلات جوية طارئة عائلاتهم".

وأقامت الوكالة اليهودية والزمالة الدولية للمسيحيين واليهود خطا ساخنا خاصا للإجابة على أسئلة اليهود في أوكرانيا الذين يسعون لمغادرة البلاد إلى إسرائيل أو لإجلاء أقاربهم من هناك.

وذكرت "هآرتس" أن رحلتين وصلتا إلى إسرائيل من أوكرانيا يوم الأحد، واحدة من كييف والأخرى من أوديسا، وكان على متن هذه الرحلات 100 مهاجر إلى إسرائيل، وكان يتم البحث لإحضار 160 مهاجرا آخرين إلى إسرائيل في رحلتين مقررتين في منتصف مارس، مشيرة إلى أن الزمالة تبحث الآن في إمكانية تقديم موعد هذه الرحلات بسبب حالة الطوارئ.

وأوضحت أنه مع إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا، سيتعين على جميع الراغبين في المغادرة، التوجه برا إلى البلدان المجاورة قبل أن يتمكنوا من السفر إلى إسرائيل.

وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في أورشليم القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مائير المصري في تغريدة عبر "تويتر": تقديرات الوكالة اليهودية الأولية تشير إلى هجرة ما لا يقل عن خمسة آلاف يهودي من أوكرانيا إلى أرض الميعاد في الشهرين القادمين. ننتظرهم على أحر من الجمر. لك الحمد يا رب".

هذا وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها مستعدة وجاهزة لتقديم أي مساعدة إنسانية لليهود في أوكرانيا، ووجهت بتسهيل إصدار التأشيرات لهم عبر منصات الإنترنت، دون الاضطرار إلى مغادرة المنازل خوفا على سلامتهم.

وذكر موقع "ynet" الإسرائيلي أنه في العقد الماضي هاجر أكثر من 51000 يهودي من أوكرانيا، وفي السنوات الثلاث الماضية، هاجر حوالي 13000 يهودي.